Школу № 8 в Химках капитально отремонтируют в 2025 году

В корпусе средней и старшей школы № 8 имени Матвеева начался капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья. Работы проводятся в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на средства из бюджета Московской области.

Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций. Площадь здания превышает 3,8 тысячи квадратных метров. Проектом запланировано обновление фасада, входной группы, кровли, всех инженерных систем, а также отделка помещений. Классы оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

На время ремонта учеников распределили по ближайшим школам, а завершение работ и открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2025 года.