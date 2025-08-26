Школу № 8 в Химках капитально отремонтировали к 1 сентября

Школу №8 в Химках полностью подготовили к началу учебного года. Особенностью обновленного здания стало тематическое оформление каждого этажа в формате школьного музея.

Строительные работы включали в себя полное обновление корпуса и фасада, а также внутреннюю перепланировку помещений. Кроме того, подрядчики отремонтировали кровлю, провели чистовую отделку, подключили инженерные системы и коммуникации.

«Мы с большим уважением относимся к истории нашего округа и страны и делаем все, чтобы сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. Поэтому с особым вниманием отнеслись к оформлению школы — теперь каждый этаж образовательного корпуса тематически оформлен в формате школьного музея», — отметила директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Экспозиция первого этажа посвящена первому директору, ветерану Великой Отечественной войны Василию Матвееву. Второй этаж оформлен по мотивам произведений основателя картинной галереи Сергея Горшина и писателя Льва Толстого. На третьем этаже представлены события, связанные с Чернобыльской атомной электростанцией.

Еще одним значимым элементом стал мурал на четвертом этаже, посвященный воинам двух поколений: ветерану Великой Отечественной войны Григорию Муходавкину и герою спецоперации Тимофею Воробейкину. На пятом этаже ученики смогут ознакомиться с историей промышленных предприятий города.

В мониторинге завершения работ приняли участие муниципальные депутаты Валентин Герасимов, Галина Болотова и Надежда Смирнова.

«Очень здорово, что школу обновили перед началом учебного года. Школа № 8 имеет многолетнюю историю и гордо носит имя Василия Матвеева. Считаю, что капитальный ремонт — это лучшее решение, которое позволит сохранить традиции и обеспечить комфортные условия для обучения детей», — подчеркнула муниципальный депутат Надежда Смирнова.