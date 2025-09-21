Школу № 8 имени Матвеева капитально отремонтировали в Химках
Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский проверили капитальный ремонт школы № 8 имени Матвеева в Химках. Подрядчик выполнил перепланировку, но сохранил исторические муралы и монументальные росписи.
В рабочем визите приняла участие директор учебного заведения Ольга Игнатьева.
«Мы продолжаем создавать лучшие условия для наших детей. Ведь именно в школе они получают знания, учатся уважать традиции и готовятся ко взрослой жизни. Важно, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и гордились тем местом, где проходят обучение», — подчеркнул Владислав Мирзонов.
Это первое масштабное обновление школы. В здании площадью четыре тысячи квадратных метров заменили инженерные сети и кровлю, выполнили перепланировку. Каждый класс оснастили современной техникой и новой мебелью.
Подрядчик сохранил исторический фасад, муралы и монументальные росписи. В интерьере появились две экспозиции о Чернобыле и космических предприятиях в Химках.
«Преобразование школы — важнейшая инвестиция в будущее наших детей. Создание современных условий способствует эффективному усвоению знаний, развитию дисциплины и формированию чувства ответственности. Эти меры положительно влияют на всю образовательную систему округа, обеспечивая высокое качество подготовки подрастающего поколения», — отметил Сергей Малиновский.
Школы № 8 в Химках теперь сочетает современные технологии, историческое наследие и уникальное художественное оформление. Учебное заведение стало предметом гордости для всех жителей городского округа.