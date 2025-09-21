Школу № 8 имени Матвеева капитально отремонтировали в Химках

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский проверили капитальный ремонт школы № 8 имени Матвеева в Химках. Подрядчик выполнил перепланировку, но сохранил исторические муралы и монументальные росписи.

В рабочем визите приняла участие директор учебного заведения Ольга Игнатьева.

«Мы продолжаем создавать лучшие условия для наших детей. Ведь именно в школе они получают знания, учатся уважать традиции и готовятся ко взрослой жизни. Важно, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и гордились тем местом, где проходят обучение», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Это первое масштабное обновление школы. В здании площадью четыре тысячи квадратных метров заменили инженерные сети и кровлю, выполнили перепланировку. Каждый класс оснастили современной техникой и новой мебелью.