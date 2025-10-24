Школу № 7 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт средней школы № 7 продолжается на улице Фирсова в Серпухове. Специалисты уже завершают демонтаж старых конструкций.

Работы, которые финансируют из регионального бюджета, проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания достигает почти семи тысяч квадратных метров. В школе возведут межкомнатные перегородки, заменят оконные блоки, обновят систему вентиляции, утеплят и покрасят стены, уложат новый пол, установят современные двери и осветительные приборы.

Кроме того, запланирована замена инженерных систем, а также проведение фасадных и кровельных работ.

Позже для учебного заведения закупят мебель и оборудование.

Обновленная школа начнет работать 1 сентября следующего года.