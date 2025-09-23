Школу № 7 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Школу № 7 на улице Фирсова в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там установят новые окна, двери, мебель и оборудование.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут демонтажные работы.

«На объекте работают больше 20 человек. Строители ведут кровельные работы и демонтажные работы внутри здания», — рассказали в ведомстве.

Площадь здания превышает 6,7 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там заменят окна и двери, установят межкомнатные перегородки, короба вентиляции, а также покрасят стены, уложат пол и обновят коммуникации.

В школе установят новую мебель и оборудование.

Всего в следующем году в регионе отремонтируют 85 образовательных учреждений. Это 49 школ и 36 детских садов.