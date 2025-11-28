Школу № 7 в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Серпухове на улице Фирсова продолжается капитальный ремонт школы № 7. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, подрядчик уже приступил к отделочным работам. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

В ведомстве отметили, что на объекте уже завершили демонтаж. Сейчас продолжается ремонт кровли, а рабочие выполняют общестроительные и отделочные работы.

Согласно проекту, во время капитального ремонта в образовательном учреждении заменят старые конструкции, установят новые окна и перегородки, обновят вентиляцию, утеплят и покрасят стены, зальют новые полы, смонтируют двери и освещение. Также рабочие проложат новые инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию, отопление и электрику. После завершения ремонта школа получит новую мебель и оборудование.

Проект финансируется из регионального бюджета по госпрограмме строительства и ремонта социальной инфраструктуры и реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».