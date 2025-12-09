Школу № 7 в Серпухове капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

В Серпухове на улице Фирсова продолжается капитальный ремонт средней школы № 7. Рабочие уже завершили демонтаж старых конструкций.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что специалисты также ремонтируют кровлю, выполняют отделку и устанавливают новые окна.

В здании площадью почти семь тысяч квадратных метров проведут масштабное обновление: возведение перегородок, утепление и покраска стен, монтаж вентиляции, заливка полов, установка современных дверей и светильников.

В рамках капитального ремонта в школе обновят фасад, а также водопровод, канализацию, отопление и электрику.

После завершения строительных работ учебное заведение оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Проект финансируют из бюджета Московской области в рамках программы по обновлению социальной инфраструктуры и национального проекта «Молодежь и дети».

Школа вновь откроет двери для учеников 1 сентября следующего года.