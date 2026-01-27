Школу № 7 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 7 на Центральной улице Кашире капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, заменят мебель и оборудование. Завершат работы к сентябрю.

Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке, рассказали в областном Минстрое.

В ходе ремонта в здании приведут в порядок фасад и кровлю, установят новые входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. На территории проведут благоустройство, а в помещениях появится современное оборудование и мебель.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Молодежь и дети».