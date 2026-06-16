Школу № 7 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

Среднюю школу № 7 в Кашире капительно отремонтируют к сентябрю. Готовность работ уже достигла 60%.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте больше 70 рабочих. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к школе территории», — сообщили в ведомстве.

В здании обновят кровлю, фасады, входные группы, системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние работы. На территории пройдет благоустройство, а в помещениях появится современная мебель и техника.