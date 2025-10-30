Школу № 7 в Кашире капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

На Центральной улице в Кашире пройдет капитальный ремонт средней школы № 7. Подрядчик уже начал подготовку к работам.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что скоро начнется демонтаж конструкций.

Работы проведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Специалисты обновят фасад и кровлю, а также входные группы. Кроме того, планируется заменить инженерные системы и провести внутренние работы. Территорию возле школы благоустроят, а в здании установят новые мебель и технику.

Учебное заведение полностью отремонтируют к 1 сентября следующего года.