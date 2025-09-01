Школу № 7 в Долгопрудном открыли после капремонта

Средняя школа № 7 открылась в Долгопрудном после капитального ремонта. В здании установили новые окна и двери, заменили коммуникации и улучшили систему видеонаблюдения.

Как рассказали в областном Минстрое, школа находится на Лихачевском шоссе. Ремонт там провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании обновили все помещения, а также лестничные марши. Там заменили сантехнику, двери, окна и инженерные системы. Фасад и кровлю утеплили. Для повышения безопасности учеников в школе модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего 1 сентября в регионе после капитального ремонта открыли 57 школ.