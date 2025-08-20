Школу № 7 в Долгопрудном откроют после капремонта 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 7 в Долгопрудном завершат к сентябрю. Сейчас там расставляют мебель и завершают обустройство фасада.
Сейчас в школе на Лихачевском шоссе трудятся 97 специалистов, рассказали в областном Минстрое. Все работы находятся на особом контроле ведомства и родителей учеников.
«На первом этаже продолжаются отделочные работы, на втором и третьем этажах ведется расстановка мебели. Вместе с этим идут электромонтажные и пусконаладочные работы. Также специалисты завершают фасадные работы, проводят благоустройство прилегающей территории», — сообщили в министерстве.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Еще 30 свидетельств на получение соципотеки выдали медикам в Подмосковье
Жителям Подмосковья напомнили о виртуальном помощнике по имущественным вопросам
Контроль за качеством питьевой воды усилили в Можайском округе
Минэкологии добилось возмещения ущерба от свалки в Солнечногорске
Стало известно, когда пройдет жеребьевка конкурсантов «Интервидения»
Около 4,5 тысяч школьников Ленинского округа получили соцвыплаты к началу учебного года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте