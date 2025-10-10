Школу № 7 отремонтируют в Серпухове

В здании школы № 7, расположенной на улице Фирсова в Павловском Посаде, полным ходом идет капитальный ремонт, призванный вдохнуть новую жизнь в образовательное учреждение. Одним из ключевых этапов является полная замена кровли.

В рамках капитального ремонта на крыше школы также возводятся вентиляционные шахты. Для выполнения работ задействована бригада из 18 специалистов и девяти единиц специализированной техники. Масштабный ремонт осуществляется в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

На время проведения ремонтных работ 1081 ученик школы № 7 временно распределены по другим образовательным учреждениям. Часть учащихся продолжает обучение в пристройке к родной школе, а остальные временно посещают занятия в школах № 9 и № 13. Строители планируют завершить кровельные работы до наступления холодов, после чего приступят к выполнению внутренней отделки помещений, которая включает в себя обновление учебных классов, коридоров, актового зала и других функциональных зон школы. Торжественное открытие полностью обновленной школы № 7 запланировано на 1 сентября 2026 года.