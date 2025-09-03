Школу № 6 в Серпухове открыли после капитального ремонта

Школу № 6 на Водонапорной улице в Серпухове открыли после капитального ремонта 1 сентября. Там утеплили фасад и кровлю, обновили помещения и санузлы.

Школа входит в образовательный комплекс имени Владимира Храброго. Работы там начались в январе этого года.

В ходе ремонта в здании обновили все помещения и лестничные марши, а также заменили сантехнику, двери, окна и коммуникации. Фасад и кровлю утеплили. Кроме того, в кабинетах установили новое современное оборудование, а для безопасности учащихся улучшили систему видеонаблюдения.

«Особым нововведением в школе стал пандус, спроектированный с учетом нормативов. Он обеспечит беспрепятственный доступ к зданию для людей с ограниченными возможностями и будет способствовать созданию по-настоящему инклюзивного образовательного пространства», — добавили в Минстрое Подмосковья.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего 1 сентября в Подмосковье открыли после ремонта 57 школ.