Школу № 6 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к 1 сентября 2027 года

В Наро-Фоминске начался капитальный ремонт школы № 6. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам.

Учебное заведение ожидает масштабное обновление.

«До 1 сентября 2027 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1960 года постройки, общей площадью 9 912,2 квадратных метра», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Специалисты обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, а также установят современные системы видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.

Рабочие отремонтируют все помещения, включая пищеблок. Кроме того, они благоустроят территорию вокруг школы. Позже в здании установят новые мебель и оборудование.

Ремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Все работы финансируют из областного бюджета.