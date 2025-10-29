Школу № 6 в Балашихе капитально отремонтируют в 2026 году

В микрорайоне Саввино в Балашихе продолжается капитальный ремонт средней школы № 6 на улице 1 Мая. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, подрядчик завершает демонтаж и приступил к отделочным и общестроительным работам.

Здание школы площадью более 1,2 тысячи квадратных метров ждет масштабное обновление. Здесь заменят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад, обновят входную группу, инженерные сети, окна и двери. Внутри проведут ремонт всех помещений, а для учебных классов закупят новую мебель и оборудование. Также благоустроят территорию вокруг школы.

Завершить работы и открыть обновленное учебное заведение планируют в 2026 году. Напомним, ремонт проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».