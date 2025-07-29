Школу № 6 откроют в Серпухове 1 сентября

В Серпухове началась активная фаза благоустройства прилегающей территории к школе № 6, знаменуя завершение масштабной реконструкции исторического здания. Школа № 6, являющаяся одной из старейших в городе и имеющая богатую историю, переживает сейчас период кардинальных перемен, фактически получая вторую жизнь после капитального ремонта.

Масштабная реконструкция коснулась абсолютно всех аспектов здания, превратив его в современный и комфортный образовательный центр. Строители провели большой объем работ, не оставив без внимания ни одну деталь: от укрепления фундамента до полной замены кровли. Изношенные конструкции были заменены на современные материалы. Полы получили новую жизнь благодаря качественной стяжке, а внутренние перегородки были полностью обновлены в соответствии с современными требованиями к планировке учебных помещений.

«Мы подошли к финишной прямой. Осталось совсем немного: завершить кровельные работы, довести до совершенства штукатурку и выполнить последние штрихи общестроительных задач. Команда из 62 специалистов работает слаженно и профессионально», — сообщил руководитель строительного участка.

Особое внимание уделяется благоустройству территории вокруг школы. Ведутся активные работы по созданию комфортной и безопасной среды для учащихся и педагогов. Все работы ведутся с учетом приближающегося начала учебного года: строители поставили перед собой задачу — завершить все работы к концу августа, чтобы 1 сентября ученики и преподаватели смогли войти в обновленное здание школы.