Школу № 5 в Солнечногорске откроют после капремонта в сентябре

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Продолжается капитальный ремонт школы № 5 в Солнечногорске. Готовность объекта составляет 50%. Все работы завершат к 1 сентября 2024 года.

Сейчас строительная бригада возводит стропильную систему на кровле и штукатурит фасад. В здании прокладывают новые трубы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, устанавливают оборудование вентиляционной системы, электрощитов. Идет чистовая отделка помещений.

«Здание школы № 5 построили 84 года назад. В рамках президентского проекта и при поддержке регионального правительства школа будет полностью обновлена к новому учебному году. Сейчас все работы ведутся согласно графику, отставаний нет», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В рамках капитального ремонта в здании полностью обновят кровлю и фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, а также благоустроят прилегающую территорию. В школе установят новую мебель и оборудование.

Работы проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по президентской программе.

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