Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 5 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Солнечногорске. Работы планируют завершить к осени.

Как сообщили в подмосковном Минстрое, школу построили в 1940-м году, она рассчитана на 922 ученика. ОБщая площадь здания превышает 2,3 тысячи квадратных метров.

«На площадке более 50 рабочих и две единицы техники. Ведутся фасадные, электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, монтаж дверных и оконных блоков, устройство кровли», — уточнили в ведомстве.

В здании планируют обновить кровлю, фасад, коммуникации, окна, а также установить новую мебель и расширить пищеблок. На территории обустроят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

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