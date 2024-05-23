Школу № 5 в Солнечногорске капитально обновят к осени

Здание школы № 5 построено в 1940 году, на сегодняшний день в учреждении обучаеся около 900 человек. На время ремонта большую часть учащихся перевели в новый корпус школы № 4, а также в гимназию № 6 и лицей № 7.

Сейчас на объекте подрядчик полностью завершил все демонтажные работы, на втором этаже уже ведется облицовка стен. Вместе с родителями учащихся ремонт проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Ход строительных работ идет хорошими темпами. А это не может не радовать. По плану открытие школы после ремонта — 1 сентября 2024 года. Выездные проверки продолжим — следующую проведем уже через пару недель», — отметил Михальков.