Школу № 5 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

Школу № 5 на Заводской улице в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят кровлю, фасад и все помещения.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте, отметили в региональном Минстрое.

В школе занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Там обновят фасад, кровлю, сантехнику, все коммуникации, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все помещения, в том числе спортивный зал и пищеблок. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпреокта «Молодежь и дети».