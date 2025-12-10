Школу № 5 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года

В Щелкове продолжается капитальный ремонт школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса, подрядчик завершает демонтаж и уже приступил к основным строительным работам.

Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». В здании полностью обновят фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Кроме того, изменения коснутся всех внутренних помещений — от учебных классов до спортзала и пищеблока. Территорию вокруг школы также благоустроят, а внутри появится новая мебель и современное оборудование. Открытие обновленного учебного заведения запланировано на сентябрь 2026 года.