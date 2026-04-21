Школу № 5 в Щелкове капитально отремонтируют к 1 сентября

В Щелкове продолжается капитальный ремонт школы № 5 на Заводской улице. Работы выполнили уже на 40%.

В учреждении для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ремонт проводят по национальному проекту «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.

«Сейчас на объекте 39 рабочих и две единицы техники. Проводится устройство вентилируемого фасада, выполняются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Во время ремонта в здании 1958 года постройки площадью более двух тысяч квадратных метров также обновят кровлю, фасад, сантехнику и установят современные системы безопасности.

Обновление коснется всех помещений, в том числе пищеблока и спортивного зала. Позже в здании появятся новые мебель и оборудование. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Открытие школы после ремонта запланировано на 1 сентября.