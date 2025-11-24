Школу № 5 в Наро-Фоминске отремонтируют к сентябрю 2026 года

На Профсоюзной улице в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. По данным пресс-службы Минстроя Подмосковья, сейчас подрядчик завершает демонтаж, ведет работы на крыше и приступил к основному строительству.

Реконструкция проходит по региональной программе обновления социальной инфраструктуры, которую реализуют по нацпроекту «Молодежь и дети». В образовательном уреждении полностью обновят крышу и фасад, отремонтируют помещения, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также установят новую мебель и оборудование.

Территорию вокруг здания также благоустроят. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.