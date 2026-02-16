Школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к 1 сентября

На Профсоюзной улице в Наро-Фоминске ремонтируют среднюю школу № 5. Работы завершили уже на 40%.

В рамках проекта подрядчик обновит фасад, кровлю, внутренние системы и входные группы. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию.

«В настоящее время на объекте работают 75 человек, четыре единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж окон и инженерных коммуникаций», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Позже в здании установят современную мебель и разместят технику.

Работы проходят по государственной программе по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленную школу откроют 1 сентября.