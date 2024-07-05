Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к концу года

Фото: Администрация г.о. Лобня

Демонтаж пола и окон завершен в ремонтируемой школе № 5 Лобни. Сдать объект планируют до конца года.

Следующим этапом будет частичная перепланировка помещений. Пол и окна уже демонтировали. Ход работ проинспектировала глава Лобни Анна Кротова.

Далее в планах работы по обновлению кровли и фасада, входных групп, замене систем отопления, вентиляции и канализации. Также рабочие должны будут отремонтировать системы пожаротушения и благоустроить территорию.

Все работы планируют завершить до конца 2024 года.

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