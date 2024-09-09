Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к концу года

Капремонт в школе № 5 завершат до конца года. Об этом стало известно на совещании в администрации Лобни. Также на нем рассказали о работах на тепловых сетях и благоустройстве детских площадок.

В школе № 5 полностью меняют кровлю, окна и двери, все инженерные сети и оборудование. Работы закончат до конца 2024 года.

Также в Лобне продолжают благоустраивать территорию после ремонтов на тепловых сетях. Уже привели в порядок участки по шести адресам.

Благоустройство и озеленение территории скоро завершатся на трех детских губернаторских площадках округа. Рабочие уже установили игровые элементы. Обновление должны закончить до конца следующей недели.

Кроме того, на совещании слова благодарности прозвучали от местного отделения «Боевого братства». Им помогли доставить бойцов из госпиталя Бурденко на спектакль и вечернюю экскурсию по столице.

«Ребята остались довольны, а это самое главное», — прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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