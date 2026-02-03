Школу № 5 в Хотькове капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 5 продолжается на улице Пушкина в Хотькове. Демонтажные работы уже завершили.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что обновление коснется здания 1964 года постройки, площадь которого превышает четыре тысячи квадратных метров.

Подрядчик заменит инженерные коммуникации и сантехнику, модернизирует входные группы и проведет отделку помещений. В школе установят новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Позже прилегающую территорию благоустроят, а в помещениях разместят современные мебель и оборудование.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленное учебное заведение откроют 1 сентября этого года.