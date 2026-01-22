Школу № 5 отремонтируют в Наро-Фоминске к 1 сентября

Строительные работы по масштабной реконструкции школы № 5 в Наро-Фоминске идут согласно установленному графику. Объект, являющийся частью программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», обещает быть полностью готовым к началу нового учебного года.

Учеников и педагогический состав встретит обновленное здание, соответствующее современным стандартам образовательных учреждений. На сегодняшний день основной объем работ сосредоточен внутри здания. Бригады специалистов ведут работу по монтажу и модернизации ключевых инженерных систем, обеспечивающих безопасность, комфорт и энергоэффективность.

На данный момент штукатурные работы завершены практически во всех помещениях на трех этажах.

«Мы ведем работы комплексно, на всех этажах одновременно. Сейчас на втором этаже заливают стяжку для напольных покрытий, а на третьем идет демонтаж старых оконных блоков. Такой мультизадачный подход позволяет нам эффективно использовать время и не сбиваться с установленного графика», — отметил прораб строительной бригады Максим Царев.

Помимо инженерных систем и отделки, проект реконструкции предусматривает создание новых функциональных зон и модернизацию существующих.

Все внутренние отделочные и монтажные работы планируется завершить к июлю 2026 года. Это позволит полностью сосредоточиться на финальном этапе — благоустройстве прилегающей территории.