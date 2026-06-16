Школу № 5 откроют после капремонта в Наро-Фоминске

Рабочая встреча с участием подрядчиков, заместителей главы округа, педагогов и родителей состоялась на месте проведения ремонтных работ. Готовность объекта составляет более 70%.

Участники вместе прошли по этажам, оценили ход работ и обсудили, на что еще обратить внимание. Ремонт кровли выполнен на 90%. Сейчас идут отделочные работы: укладка плитки, подготовка стен под покраску, монтаж электросетей. Капитальный ремонт полностью преобразит учебное заведение — внешне и внутренне здание станет как новое.

Капитальный ремонт продвигается в хорошем темпе, подрядчик работает с опережением графика. Школа готовится встретить учеников в обновленном виде, а родители и педагоги держат ситуацию на контроле. Сейчас важно, чтобы качество не уступало скорости.

Впереди — финишная прямая, и уже скоро обновленное здание откроет свои двери.