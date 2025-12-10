Школу № 5 капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде

В программу масштабного обновления системы образования губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья» вошли Хотьковская школа на Горбуновке. Капитальный ремонт в стенах здания уже стартовал.

Работы ведут специалисты Сергиево-Посадской строительной компании «Капстрой Групп». Они обновляют здание 1964 года постройки.

«14 ноября подрядчик вышел на площадку, приступил к демонтажным работам, ведет проектные работы. Сейчас на площадке 30 рабочих. Далее мы запланируем, где будут кабинеты и приступим к тому, чтобы возводить новые стены, прокладывать полы и новые инженерные сети», — отметила руководитель проекта ГКУ МО дирекции заказчика капитального строительства Наталья Боброва.

Ранее здесь обучались 350 детей. На время капремонта их перевели в близлежащие образовательные учреждения. Ход обновления контролирует администрация муниципалитета.

«Мы, конечно, хотели бы скорее увидеть на картинке уже сами внутренние помещения, какими они будут. Согласовать это с главой, Советом депутатов. Очень надеемся, что нас не подведут строители и дети 1 сентября будут здесь, в школе», — добавила заместитель главы Сергиево-Посадского округа, первый заместитель секретаря Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Дударева.

Отметим, что ранее в округе по губернаторской программе провели капремонт школ № 4, 11 и 14 в Сергиевом Посаде и № 8 в Пересвете.