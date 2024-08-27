Школу № 5 и лицей № 1 в Солнечногорске откроют после капремонта в сентябре

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Капитальный ремонт школы № 5 и лицея № 1 имени Александра Блока завершается в Солнечногорске. Родители учащихся оценили обновленные учреждения.

Вместе с родительским активом мониторинг выполненных работ в образовательных учреждениях провели глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко и заместитель прокурора Юлией Карташовой.

В школе № 5 завершили отделочные работы, оборудовали баскетбольную и футбольную площадку и зону для воркаута. На уличных тренажерах в установленные часы смогут заниматься любой желающий в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». Внутри здания все помещения подготовлены, в классах расставляют новую мебель и технику.

В лицее № 1 провели клининг двух этажей, оснастили мебелью раздевалки и пищеблок. Кабинеты на каждом этаже покрасили в одной цветовой гамме, оттенки подбирали вместе с родителями по рекомендациям психологов.

«Обе территории примерно в одной стадии готовности. Завершаем все капремонты максимально оперативно, по сути, за половину учебного года, и конечно, делаем все для комфорта детей, это наш приоритет», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Капитальный ремонт проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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