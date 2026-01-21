Школу № 5 для обучающихся с ОВЗ в Щелкове отремонтируют к сентябрю

Школу № 15 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на Заводской улице в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю этого года.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте трудятся 35 человек. Они завершают демонтаж и ведут отделку.

В здании обновят фасад, кровлю, инженерные сети, сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт охватит все помещения школы, включая спортивный зал и пищеблок. На территории проведут благоустройство, а в классах появится современная мебель и техника.

Работы проведут «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».