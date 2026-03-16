Школу № 5 для обучающихся с ОВЗ в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, мебель, оборудование и коммуникации.

Работы на площадке уже начались и достигли 25% готовности. Сейчас в здании трудятся 30 человек.

«На объекте ведется отделка внутренних помещений, кладка перегородок, монтаж систем электроснабжения, слаботочных систем, установка оконных блоков, фасадные работы. Работы завершены на 25%», — уточнили в ведомстве.

В здании обновят фасад, кровлю, коммуникации, сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватят все помещения, включая спортзал и пищеблок. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети».