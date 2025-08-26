Школу № 5 для детей с ОВЗ капитально отремонтируют в Щелкове

В Щелкове проведут капитальный ремонт школы № 5 для детей с ОВЗ на улице Заводской. Об этом сообщил подмосковный Минстрой.

В образовательном учреждении обновят фасад, инженерные сети и сантехнику. Также подрядчик установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех помещениях, в том числе в спортивном зале и пищеблоке. Помимо вышеуказанных планов, специалисты установят новую мебель и оборудование, а также проведут благоустройство территории.

Работы выполнит ООО «СК Молния». Ремонт организуют в рамках госпрограммы по капремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Обновленную школу планируют открыть в сентябре следующего года.