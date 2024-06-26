Школу № 4 в Сергиевом Посаде отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы № 4 продолжается в Сергиевом Посаде. На данный момент готовность объекта достигла 65%, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

На данный момент школу ремонтируют 60 рабочих — они выполняют фасадные работы, монтируют трубопровод отопления и слаботочные кабельные трассы. Согласно проекту, в образовательном учреждении обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные системы, а также установят новую мебель и современное оборудование.

Завершить все работы планируется к сентябрю 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, ежегодно количество школьников растет примерно на 40 тысяч.

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