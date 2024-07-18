Школу № 4 в Сергиевом Посаде отремонтируют к сентябрю
Школу № 4 капитально отремонтируют на улице Дружбы в Сергиевом Посаде. Работы планируют завершить к сентябрю.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность объекта уже превысила 70%. Работы проводят по президентскому проекту.
Площадь трехэтажного здания превышает 4,3 тысячи квадратных метров. Сейчас там трудятся 30 рабочих и одна машина. Все работы идут в графике.
«Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, укладка настенной и напольной плитки, подготовка стен под покраску», — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
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