Школу № 4 в Сергиевом Посаде отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Школу № 4 капитально отремонтируют на улице Дружбы в Сергиевом Посаде. Работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность объекта уже превысила 70%. Работы проводят по президентскому проекту.

Площадь трехэтажного здания превышает 4,3 тысячи квадратных метров. Сейчас там трудятся 30 рабочих и одна машина. Все работы идут в графике.

«Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, укладка настенной и напольной плитки, подготовка стен под покраску», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте