Школу № 32 в Балашихе откроют после ремонта 1 сентября

В Балашихе продолжается капитальный ремонт школы № 32 на улице Крупской. Работы начались в сентябре 2024 года и планируется завершить их к 1 сентября 2025 года.

Школа, построенная в 1959 году, не подвергалась капитальному ремонту с момента открытия. В ходе текущих работ обновляются фасад и внутренние помещения, а также инженерные сети, включая системы отопления, вентиляции и канализации. Особое внимание уделяется утеплению здания: используются материалы толщиной 15 сантиметров с повышенной плотностью. На пятом этаже будет оборудован просторный спортивный зал.

«В этом году более 50 школ в Подмосковье будут капитально отремонтированы. В частности, программа продолжается и в Балашихе. Эта школа, построенная в сороковых годах, совершенно точно требует обновления», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В рамках капитального ремонта также планируется благоустройство прилегающей территории и установка новой мебели и оборудования. Обновленное здание откроется к началу учебного года в 2025 году. Ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению образовательных учреждений.

Завершение капитального ремонта школы № 32 позволит создать современные условия для обучения и отдыха учащихся, соответствующие современным стандартам.