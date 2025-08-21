Школу № 32 в Балашихе откроют после капремонта 1 сентября

К началу нового учебного года школа № 32 в микрорайоне Балашиха-1 встретит учеников в полностью обновленном виде. Капитальный ремонт, стартовавший в сентябре 2024 года, завершен в рамках государственной программы по модернизации социальных объектов.

В ходе ремонта полностью обновили кровлю и фасады, заменили окна, двери и напольные покрытия. Инженерные коммуникации школы модернизировали: установили новые системы отопления и вентиляции. Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Для повышения качества образования закуплено современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Новые технологии и оснащение помогут ученикам глубже погружаться в учебный процесс, а педагогам — реализовывать инновационные подходы к обучению.

«Мы ждали этого момента вместе с родителями и детьми. Для нас важно, чтобы школа была современной и безопасной. Уверена, что обновленное пространство станет настоящей точкой роста для ребят и педагогов», — отметила директор школы № 32 Татьяна Левдикова.