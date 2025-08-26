Школу № 32 в Балашихе откроют к 1 сентября 2025 года

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин посетил школу № 32 на улице Крупской в микрорайоне Балашиха-1, чтобы оценить ход капитального ремонта. Совместно с представителями генерального подрядчика он проверил, как продвигаются работы, чтобы открыть образовательное учреждение к началу учебного года.

Ремонт школы, построенной в 1959 году, стал первым масштабным обновлением за всю ее историю. Работы начались в сентябре 2024 года, и, несмотря на сложность проекта, они идут с опережением графика.

Здание площадью 3772 квадратных метров с прилегающей территорией в 9272 квадратных метров требует серьезных усилий: специфическая планировка и устаревшие коммуникации пришлось практически полностью переделывать. Сейчас подрядчик устанавливает новые окна, двери, светильники, обновляет фасад и благоустраивает школьный двор.

«Хочется отдать должное строителям. Работы здесь действительно непростые: пятиэтажное здание, сложные коммуникации, специфическая планировка. Но главное — я вижу уверенность, что дети придут в обновленную школу. Весь коллектив — от строителей до педагогов — с нетерпением ждет завершения ремонта. Я уверен, что 1 сентября школа встретит учеников обновленной, и я сам планирую быть здесь в этот день, чтобы поздравить детей с началом учебного года», — отметил Владимир Шапкин.

Капитальный ремонт школы № 32 — это не только обновление стен и коммуникаций, но и шаг к созданию комфортной и современной образовательной среды для сотен учеников. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2025 года, и уже сейчас можно сказать, что школа станет настоящей гордостью микрорайона Балашиха-1.