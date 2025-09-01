Школу № 32 открыли после капремонта в Балашихе

1 сентября школа № 32 в Балашихе торжественно открыла двери после капитального ремонта. Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, собрала учеников, педагогов, родителей, а также почетных гостей — депутата Мособлдумы Владимира Шапкина и председателя совета депутатов городского округа Геннадия Попова.

В рамках капремонта, начатого в сентябре 2024 года, школа на улице Крупской преобразилась: обновлены кровля, фасады, заменены окна, двери, полы, модернизированы инженерные системы. Установлено новое отопительное и вентиляционное оборудование, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Кабинеты физики, химии, биологии и информатики оснащены современным оборудованием.

«Сегодня двойной праздник для 32-й школы: начало учебного года и обновленное здание. Спасибо губернатору области и главе округа за поддержку. Школа стала современной, и я надеюсь, что ученикам и учителям будет комфортно учиться и работать», — отметил Владимир Шапкин.

Праздник украсило угощение — мороженое от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году в Балашихе за парты сели более 73 тысяч учеников, из них 7747 первоклассников. В городском округе прошло 67 торжественных линеек, открывших новый учебный год.