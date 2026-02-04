Школу № 3 в Лобне капитально отремонтируют к 1 сентября

В Лобне на Мирной улице продолжается ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова. На стенах учебного заведения появится цикл художественных работ.

Специалисты творческой мастерской Алексея Шилова реализуют в школе особый проект «Культурные коды Подмосковья». Работы будут посвящены биографии Василия Борисова и ее важным вехам –покорению Арктики, экспедициям над вулканами Камчатки и боевым вылетам в годы Великой Отечественной войны.

Центральной мыслью цикла станет образ Вечного Полета, символизирующий отвагу, память поколений и желание познать мир.

В капитальном ремонте школы принимают участие 57 рабочих и три единицы техники. Они обновляют пол и штукатурку, а также монтируют инженерные системы. Художники, в свою очередь, начали оформлять стены.

Работы в здании площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров выполнили уже более чем на 40%. Позже строители обновят кровлю, фасад и входную группу. Затем в классах расставят мебель и современную технику.

Территорию возле школы также модернизируют.

Открыть учебное заведение планируют уже 1 сентября.