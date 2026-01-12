Школу № 3 в Лобне капитально отремонтируют к 1 сентября 2026 года

Капитальный ремонт школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова в Лобне продолжается. Работы завершены уже на треть.

Здание расположено на Мирной улице.

«В настоящее время на объекте работают 50 человек, три единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами, параллельно ведут ремонт кровли и фасада, стройготовность объекта превысила 33%», — пояснили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Площадь школы составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров. В учебном заведении также обновят входную группу, заменят инженерные системы и сантехнику, установят новые окна и двери. Позже в здание привезут современные мебель и технику.

Прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Школа вновь откроет двери для учеников 1 сентября 2026 года.