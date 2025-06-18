Школу № 3 капитально отремонтируют в Лобне

Капремонт начнется в июле в школе № 3 в Лобне. Глава городского округа Анна Кротова рассказала родителям учеников, как на период работ организуют учебный процесс.

Специалисты будут вести работы до конца августа 2026 года. Они полностью обновят инженерные коммуникации, заменят окна и двери, реконструируют фасад и внутренние помещения школы.

Накануне старта ремонта Анна Кротова провела встречу с родителями учеников, чтобы обсудить детали.

«Ребята продолжат получать знания в лицее „Авиатика“. Учеников начальных классов привозить и забирать с уроков будут два школьных автобуса. Транспорт будет ехать без остановок», — прокомментировала Анна Кротова.

До лицея дети будут добираться городскими маршрутами № 17 и № 17а. К началу учебного года запустят дополнительные укороченные рейсы.

Также родители смогут побывать на ознакомительной экскурсии по лицею «Авиатика». Им покажут, в каких условиях будут учиться дети.