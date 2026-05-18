Школу № 28 в поселке Трубино капитально отремонтируют к 1 сентября

В селе Трубино в городском округе Щелково продолжается капитальный ремонт школы № 28. Готовность объекта уже превысила 52%.

Модернизацию образовательного учреждения проводят в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры региона и в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 50 рабочих, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В рамках капитального ремонта в школе обновят входную группу, заменят инженерные сети, сантехнику, радиаторы, окна, двери, напольные и потолочные покрытия. Кроме того, для учреждения закупят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Полностью завершить работы и открыть обновленную школу планируют к 1 сентября.