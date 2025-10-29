Школу № 24 в Щелкове открыли после капитального ремонта

В поселке Монино в городском округе Щелково после масштабного обновления открылся корпус школы № 24 на улице Комсомольской. Здание полностью преобразилось: теперь это современное, светлое и комфортное пространство для обучения и развития детей.

Капитальный ремонт включал замену кровли, инженерных сетей, окон и дверей, а также обновление фасада и входной группы.

Все помещения внутри школы отремонтировали: появились новые полы, освещение, мебель и сантехника. Кроме того, специалисты обустроили просторные раздевалки и новые санитарные комнаты.

На втором этаже разместили специализированные классы: помещения для кулинарных и швейных занятий, современные кабинеты физики и химии с лабораториями, а также обновленный кабинет информатики.

Просторный спортивный зал теперь оснащен всем необходимым для занятий физкультурой, а рядом расположены комфортабельные раздевалки.

Не забыли и о медицинском блоке, где появились кабинет врача и процедурная комната, что позволит проводить профилактические осмотры и оказывать первую помощь на месте.

На первом этаже полностью обновили фойе, классы начальной школы, мастерскую для мальчиков, пищеблок с обеденным залом и уютный актовый зал для мероприятий.

Общая площадь здания составляет более двух тысяч квадратных метров. Все работы выполнили в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Программа обновления образовательных учреждений продолжится: в 2026 году капитальный ремонт планируется провести в 47 школах и 38 детских садах Подмосковья.