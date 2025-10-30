Школу № 24 в поселке Монино открыли после капитального ремонта

Капитальный ремонт провели в школе № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино, расположенном в городском округе Щелково. Учреждение уже открыло двери для учеников.

Специалисты отремонтировали фасад, кровлю, входную группу и инженерные системы в здании на Комсомольской улице. Рабочие также установили новые окна, двери, сантехнику и мебель.

Прилегающую территорию благоустроили.

На втором этаже школы оборудовали специализированные классы, среди которых помещения для кулинарных занятий и швейного дела, кабинет физики и химии с двумя лабораториями и современный кабинет информатики.

Кроме того, в учреждении появился современный спортивный зал с комфортными раздевалками. Медицинский блок разделили на процедурный кабинет и кабинет врача.

Обновление коснулось и первого этажа, где расположены фойе, раздевалки, пространства для младшеклассников, мастерская для мальчиков, обеденный и актовый залы.

Общая площадь здания превышает две тысячи квадратных метров. Работы провели в рамках государственной программе Московской области за счет средств бюджета.