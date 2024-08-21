Школу № 22 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 22 на улице Тарасовской в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю. Там уже заменили окна, двери, коммуникации и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас на объекте ведут пусконаладку коммуникаций и благоустраивают территорию.

В ходе ремонта в здании площадью 2,7 тысячи квадратных метров обновят фасад, кровлю и входные группы, там заменили окна, двери, коммуникации, сантехнику и многое другое. Сейчас в школу поставляют новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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