Школу № 21 в Загорянском капитально отремонтируют в августе
Среднюю школу № 29 на улице Свердлова в поселке Загорянском капитально отремонтируют. Работы планируют завершить уже в августе этого года.
Как рассказали в региональном Минстрое, готовность работ уже достигла 75%.
«В настоящее время на объекте завершился ремонт кровли, ведутся общестроительные, фасадные и отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.
Площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, фасады, внутреннюю отделку помещений, входные группы, инженерные сети. В классах появится современная мебель и техника. Территорию благоустроят.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».