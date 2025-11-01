Школу № 21 в Щелкове открыли после капремонта

Школу № 21 в деревне Серково капитально отремонтировали. Там заменили коммуникации, провели отделку помещений и установили новую технику.

Как рассказали в региональном Минстрое, в здании обновили фасад, помещения, лестницы, санузлы, заменили окна, двери и коммуникации. После окончания ремонта там установили мебель и современное учебное оборудование. На территории провели благоустройство.

«С началом учебного года дети занимаются в теплой, светлой, уютной обновленной школе», — сказали в ведомстве.

Работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Молодежь и дети».